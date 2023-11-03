СМИ: В результате авиаудара ЦАХАЛ по школе в Газе погибли десятки беженцев

Десятки человек стали жертвами атаки ЦАХАЛ в пятницу, 3 ноября, когда израильтяне нанесли авиаудар по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы, – передает палестинское информационное агентство WAFA.

В сообщении агентства, в частности, говорится: «Авиация оккупантов разбомбила школу Усамы бен Заида в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, в которой проживают тысячи перемещенных лиц. Десятки человек были ранены и убиты».

В свою очередь, телеканал Al Jazeera сообщил, что «в результате израильской атаки на здание школы в секторе Газа погибли более 20 человек, десятки ранены».

Газа, Иван Бабурин

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