Блокировавший работу аэропорта в Гамбурге мужчина сдался полиции

Ворвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина сдался полиции и передал им четырехлетнюю дочь. Девочка не пострадала, передает BFM-TV.

«Ситуация с заложниками исчерпана, мужчина вместе с дочерью вышел из машины и был задержан полицией без сопротивления. Ребенок выглядит здоровым», – пояснили в местной полиции.

ЧП развивалось из семейного конфликта по поводу опеки над ребенком. Вечером 4 ноября 35-летний мужчина забрал дочку из дома бывшей жены и вместе с девочкой приехал в аэропорт Гамбурга. Он на машине прорвался на взлетное поле и остановился около авиалайнера Turkish Airlines.

Мужчина открыл стрельбу, выбросил из автомобиля две бутылки с зажигательной смесью и потребовал, чтобы его с дочерью увезли в Турцию. Работа аэропорта была блокирована.

Полиция 18 часов вела переговоры, чтобы убедить мужчину сдаться. Он находился в одной машине с ребенком, что делало невозможным решение о силовой операции.

Гамбург, Наталья Рязанова

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