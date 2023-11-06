Режим ЧС введен в Лесозаводском округе Приморья из-за тайфуна

Ледяной дождь оставил без света более двух тысяч приморцев в Лесозаводском городском округе, некоторым отключили отопление. В районе введен режим ЧС, занятия в школах 7 ноября переведены в дистанционный режим.

Тайфун с ливнями и сильным ветром обрушился на Приморский край. За ночь выпала двойная норма осадков, и дожди продолжаются. Некоторые участки дорог подтоплены, жители Владивостока в соцсетях жалуются, что вода заливается прямо в салон автобусов. Ветер поломал немало деревьев, в некоторых районах края прошел град.

В Лесозаводском округе прошел ледяной дождь, поломавший деревья, оборвавший линии электропередач. Без электричества остались около 1200 домов, в которых проживают более двух тысяч граждан. Стихия нарушила работу двух котельных, ремонтники проводят экстренные работы.

В округе введет режим ЧС. Городская администрация перевела работу школ в дистанционный формат на 7 ноября. Сейчас власти решают, как быть с детскими садами.

«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории городского округа введен режим чрезвычайной ситуации. Восстановление электроснабжения поставлено на контроль, обеспечен ежечасный мониторинг ситуации», – сообщили в прокуратуре края.

Владивосток, Наталья Рязанова

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