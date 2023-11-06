Шестеро подростков сбежали из красноярского детского дома

Шестеро воспитанников детского дома в Шушенском Красноярского края сбежали. Двух пропавших удалось найти, остальных подростков ищут, пишут «Известия».

По выходным и в праздничные дни в детском доме остается только один воспитатель. Видимо, подростки этим воспользовались. Когда именно они ушли из детского дома, неизвестно, но их отсутствие заметили только на вечерней перекличке 5 ноября.

Позже двух подростков нашли пьяными в поселке, где расположен детский дом. Судьба еще четверых пока неизвестна, их поиски продолжаются.

Объявление о пропавших воспитанниках размещены в группе «Поиск пропавших детей. Красноярк» во «ВКонтакте». К их поиску подключились волонтеры. Предполагается, что подростки могут попробовать добраться до Красноярска.

Шушенское, Наталья Рязанова

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