Пожар произошел в торговом центре в Бурятии

В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре. Огнем объято более 22 тысяч квадратных метров. В здании обрушилась крыша. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Бурятия.

Сообщение о возгорании в торговом центре «Гвоздь» поступило сегодня утром. К моменту прибытия первого пожарного расчета огонь распространился на стены и крышу здания.

Из торгового центра эвакуировали шесть человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Угрозы перехода огня на соседние здания нет.

На месте работают 126 человек и 32 единицы техники. Позднее в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать на площади 22 тысячи квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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