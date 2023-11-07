Задержан замминистра внутренних дел Дагестана

В Дагестане задержали заместителя министра внутренних дел республики – начальника следственного управления Руфата Исмаилова. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на силовые структуры.
По сведениям ТАСС, у замминистра проходят обыски дома и на работе. С чем связано задержание Исмаилова, агентство не уточняет.
В то же время источник РИА «Новости» сообщил, что высокопоставленный правоохранитель подозревается в получении взятки. Собеседник агентства добавил, что обыски в республиканском главке МВД проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ России.
Меж тем телеграм-канал «Спросите у Расула» информирует, что обыски также проходят у замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова.
Официальной информации в связи с задержанием Исмаилова пока нет.
Руфат Исмаилов занимает должность замминистра МВД Дагестана с декабря 2019 года. Он родился в Дербенте, окончил Нижегородскую академию МВД России, работал замначальника Дербентского ГОВД по следственной работе.
Махачкала, Наталья Петрова
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