Задержан замминистра внутренних дел Дагестана

В Дагестане задержали заместителя министра внутренних дел республики – начальника следственного управления Руфата Исмаилова. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на силовые структуры.

По сведениям ТАСС, у замминистра проходят обыски дома и на работе. С чем связано задержание Исмаилова, агентство не уточняет.

В то же время источник РИА «Новости» сообщил, что высокопоставленный правоохранитель подозревается в получении взятки. Собеседник агентства добавил, что обыски в республиканском главке МВД проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ России.

Меж тем телеграм-канал «Спросите у Расула» информирует, что обыски также проходят у замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова.

Официальной информации в связи с задержанием Исмаилова пока нет.

Руфат Исмаилов занимает должность замминистра МВД Дагестана с декабря 2019 года. Он родился в Дербенте, окончил Нижегородскую академию МВД России, работал замначальника Дербентского ГОВД по следственной работе.

Махачкала, Наталья Петрова

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