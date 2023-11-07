В Самарской области 14-летний подросток готовил нападение на школу

В Самарской области 14-летний подросток готовился напасть на школу. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Сотрудники ФСБ задержали юношу в Сызрани. У него дома обнаружили шесть бутылок коктейля Молотова, ацетон, алюминиевую пудру и аммиачную селитру. Предположительно, подросток пытался собрать взрывное устройство.

На допросе школьник заявил, что готовил нападение в качестве мести учителям и одноклассникам. Мотивы подростка устанавливаются.

Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к террористическому акту.

Самара, Зоя Осколкова

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