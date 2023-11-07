Отравлением детей в читинской больнице занялись следователи

Шестеро юных пациентов отравились в Краевой детской клинической больнице в Чите. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Забайкальского края. Следственные органы проводят проверку по данному факту.

По информации минздрава, симптомы расстройства кишечника появились у шестерых пациентов детской больницы утром 7 ноября. Глава министерства назначил служебную проверку, передает ТАСС. Сотрудники Управлениея Роспотребнадзора по Забайкальскому краю начали эпидемиологическое расследование.

В минздраве заявили, что если окажется, что пациенты отравились из-за некачественной еды, контракт с поставщиком медицинского питания будет расторгнут.

Отравлением детей занялся Следственный комитет. По данному факту назначена доследственная проверка.

Следователи проведут в медучреждении комплекс проверочных мероприятий, опросят руководство и персонал больницы. «Также следователи выяснят, каким образом в медицинском учреждении организовано питание пациентов и контроль за соблюдением условий его безопасности. Кроме того, следователи опросят пациентов больницы с симптомами расстройства кишечника, запросят данные о их состоянии», – говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

По итогам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Чита, Наталья Петрова

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