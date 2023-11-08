Девять рейсов задержаны в Омске из-за погоды

Ухудшение погоды привело к задержке вылетов из аэропорта Омска утром 8 ноября. Западно-Сибирская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

По данным ведомства, семь авиакомпаний не смогли вовремя отправить свои самолеты из Омска в Талакан, Москву, Казань и Санкт-Петербург. В пресс-службе аэропорта уточнили, что задержаны были девять вылетов, в том числе в Анталью и Пхукет.

«Объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний «Нордстар», «Ред вингс», «Россия», «Аэрофлот», «Победа, «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Транспортная прокуратура осуществляет надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг», – пояснили в прокуратуре.

Пассажиры пяти рейсов уже отправились в Талакан, Анталью, Казань, Пхукет и Москву. Два самолета готовятся к вылету в столицу, регистрация еще на один рейс продолжается. Также началась регистрация на рейс до Санкт-Петербурга.

Омск, Наталья Рязанова

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