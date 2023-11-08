При ракетном ударе ВСУ по Донецку погибли 5 человек и 25 ранены – мэр города

По уточненным данным, в результате трехкратного обстрела центра Донецка из реактивных установок HIMARS 7 ноября погибли пять человек, еще 25 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По его данным, жертвами обстрела ВСУ Ворошиловского района стали три сотрудницы районного управления труда и социальной защиты, а также местный житель и водитель скорой помощи.

В результате ракетного удара пострадали 25 человек. В Ворошиловском районе по улице Челюскинцев ранения получили трое мужчин, среди них водитель скорой помощи, и 15 женщин. Кроме того, по информации Кулемзина, пострадали пять человек – мужчина и четыре женщины, в маршрутном автобусе, попавшем под обстрел на проспекте Павших Коммунаров в Ворошиловском районе. Еще двое мужчин были ранены в Буденновском районе по улице Багратиона, добавил градоначальник.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что при вчерашнем обстреле центра Донецка погибли 6 человек и 11 получили ранения. По его словам, повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры, среди которых здание Управления труда и социальной защиты населения.

Россия запросила проведение срочного открытого заседания Совета безопасности ООН в связи с ударами украинских войск по Донецку. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале. В Москве ожидают, что оно будет назначено на 23:00 мск 8 ноября.

Донецк, Наталья Петрова

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