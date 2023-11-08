Армия России уничтожила две большие резервные группы ВСУ под Артемовском

Российские военные уничтожили две резервные группы украинских войск под Артемовском, сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, российским подразделениям понадобилось несколько суток, чтобы разгромить две большие резервные группы ВСУ под Клещеевкой на южном фланге Артемовска. «Это была совместная работа наших артиллеристов и разведчиков», – уточнил Гагин в комментарии ТАСС.

Советник главы ДНР также сообщил, что накануне под Донецком была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся пройти к российским позициям. В результате ударов артиллерии и работы пулеметчиков диверсанты были разбиты. ВСУ потеряли убитыми порядка 10 человек.

Донецк, Наталья Петрова

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