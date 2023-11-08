В Бурятии задержали вербовщика ВСУ

В Бурятии задержали пособника украинской разведки. Он склонял российских военных перейти на сторону ВСУ. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», – говорится в сообщении.

Фигурант предоставлял вербуемым ложные сведения, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Кроме того, он обещал дезертирам связать их с кураторами из спецслужб Украины и полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).

Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Расследование продолжается.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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