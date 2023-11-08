ПВО сбила три украинские ракеты над Херсонской областью

Силы противоздушной обороны России перехватили три украинские ракеты в небе над Геническим муниципальным округом Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Противник предпринимает ракетное нападение на российский юг. Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО сбиты три вражеские ракеты», – написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, обломки ракет упали на землю, по предварительной информации, вне населенных пунктов.

«Зенитчики продолжают находиться в полной боевой готовности», – подчеркнул Сальдо.

До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога, ее отменили спустя 8 минут. Губернатор Михаил Развозжаев пояснил, что появившийся в районе Севастопольской бухты дым – это табельные средства маскировки, которые использовали военные.

Геническ, Наталья Петрова

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