В Таиланде полицейские задержали голого российского туриста

В Таиланде полицейские задержали российского туриста, которых ходил по улице голым и нападал на людей. Об этом сообщает Pattaya News.

Инцидент произошел в курортном городе Паттайя. Россиянин вел себя неадекватно, гулял без одежды, а затем начал избивать прохожих. На место вызвали правоохранителей.

Задерживать дебошира пришлось целой группе сотрудников под командованием суперинтенданта участка. Мужчина оказывал активное сопротивление и выкрикивал угрозы, не желая общаться ни на тайском, ни на английском языках.

В результате хулигана отправили в больницу, где у него возьмут анализы, чтобы определить наличие в крови запрещенных веществ, а также проведут комплексную психиатрическую экспертизу, после чего ему будут предъявлены обвинения.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»