Из закрытого спецучилища в Адыгее сбежали пятеро подростков

В Майкопе из учебно-воспитательного учреждения закрытого типа сбежали пятеро подростков. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Один из беглецов – 17-летний юноша – не раз предпринимал попытки самовольно покинуть учреждение. Предположительно, именно он выступил зачинщиком и подговорил подростков совершить побег.

Как стало известно по записи с камер наблюдения, дети дважды подходили к КПП без сопровождающего. Сначала подростки взяли воду в бутылках для кулера, а затем один из них ушел в кладовую с охранником, а остальные, попользовавших возможностью, преодолели ограждение и сбежали.

Одного из юношей поймали в Армавире. По его словам, молодые люди собирались отправиться в Анапу.

Майкоп, Зоя Осколкова

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