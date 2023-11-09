По базе США на востоке Сирии выпушено 15 ракет

Порядка 15 ракет выпущено по военной базе США около нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Атака стала ответом на ракетный удар ВС США по объектам проиранских сил в Дейр-эз-Зор, пишет Al Mayadeen.

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за ракетную атаку на американскую базу. Удар был ответной мерой после атаки ВС США по восточным кварталам города Дейр-эз-Зор в 420 км от Дамаска.

Пентагон сообщил, что в атаке участвовали два истребителя F-15. Удар нанесен после «серии нападений на американский персонал в Ираке и Сирии, совершенных подразделениями КСИР». Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил, что Штаты и дальше будут принимать «меры для защиты своих людей и объектов». Его заявление опубликовано на сайте Пентагона.

Накануне «Исламское сопротивления Ирака» отправило дроны к военной базе США в Эш-Шаддади рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса. Результатом атаки стали несколько мощных взрывов.

Параллельно Вашингтон заявил Тегерану, что не хочет эскалации обстановки на Ближнем Востоке. США приняли «дополнительные меры для прямого общения с Ираном», чтобы прояснить свою позицию. Вместе с тем, Штаты разместили дополнительные батареи ЗРК Patriot на своих ближневосточных базах, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»