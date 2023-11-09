В Оренбургской области из отделения полиции украли шкуры рыси на 10 млн рублей

В Оренбургской области из отделения полиции пропали 299 шкур рыжей рыси, которые хранились в качестве вещественных доказательств. Виновным в пропаже ценностей считают следователя.
Шкуры изъяли у контрабандистов. Партию нелегального меха перевозили в фуре, следующей из Казахстана. Ее стоимость оценили в 10 млн рублей.
Мех рыси должны были хранить на складе вещдоков, но по неизвестной причине сложили в помещение отделения полиции по Первомайскому району, передает телеграм-канал «Baza». В результате шкуры пропали.
По данному факту возбудили уголовные дела о краже и о халатности. По версии следствия, халатные действия капитана привели к возвращению в незаконный оборот дорогостоящих товаров.
Оренбург, Зоя Осколкова
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