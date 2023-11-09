Школьница умерла во время катания с горки на тюбинге

Школьница врезалась в столб во время катания на тюбинге с горки в Алтайском крае. Девочка погибла, обстоятельства ее смерти проверяют прокуратура и Следственный комитет.

Вечером 8 ноября в селе Шелаболиха группа детей каталась с заснеженного холма. Ватрушку с 11-летней девочкой занесло, и она врезалась в бетонный столб. Школьница получила серьезные травмы и умерла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в управлении ведомства по региону Прокуратурой проверяет организацию зимнего отдыха детей и контролирует ход расследования.

Барнаул, Наталья Рязанова

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