В Мордовии раскрыли хищение при ремонте техники для СВО

В Мордовии выявили хищение при ремонте техники, поврежденной во время специальной военной операции. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.
53-летнего начальника отдела сервисного обслуживания завода «103 Арсенал» уличили в хищении 100 тысяч рублей при исполнении госконтракта, заключенного с Минобороны РФ. Управленец провернул махинации под предлогом приобретения запчастей для восстановления и ремонта военной техники.
«В ходе следствия фигурант вину признал в полном объеме. Приговором Октябрьского районного суда Саранска мужчина признан виновным», – говорится в сообщении.
Фигуранта оштрафовали на 250 тысяч рублей. Отмечается, что причиненный ущерб он также возместил.
Саранск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube