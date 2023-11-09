В Мордовии раскрыли хищение при ремонте техники для СВО

В Мордовии выявили хищение при ремонте техники, поврежденной во время специальной военной операции. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.

53-летнего начальника отдела сервисного обслуживания завода «103 Арсенал» уличили в хищении 100 тысяч рублей при исполнении госконтракта, заключенного с Минобороны РФ. Управленец провернул махинации под предлогом приобретения запчастей для восстановления и ремонта военной техники.

«В ходе следствия фигурант вину признал в полном объеме. Приговором Октябрьского районного суда Саранска мужчина признан виновным», – говорится в сообщении.

Фигуранта оштрафовали на 250 тысяч рублей. Отмечается, что причиненный ущерб он также возместил.

Саранск, Зоя Осколкова

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