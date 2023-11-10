Самолет Ан-2 пропал на Чукотке

На Чукотке перестал выходить на связь самолет Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа». На его борту находятся три человека – два члена экипажа и один пассажир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Самолет вылетел по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и по времени посадки не вышел на связь.

По маршруту пропавшего Ан-2 вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Позже губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил в Telegram, что вылетевший на поиски самолета спасательный вертолет с шестью людьми на борту отозван из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий. Он добавил, что из села Рыркайпий выехали два снегохода с волонтерами.

Между тем, по данным источника телеграм-канала Shot, самолет мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от поселка Полярный. Отмечается, что очевидцы в последний раз видели Ан-2 неподалеку от Полярного. Сейчас туда направляются спасатели на вездеходах.

Анадырь, Наталья Петрова

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