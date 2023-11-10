Севший на мель танкер окружили боновыми заграждениями

Танкер «Виктория» со 760 тоннами топлива на борту сел на мель около Сахалина. Экипаж окружил судно боновыми ограждениями на случай разлива нефтепродуктов.

По данным транспортной прокуратуры, судно застряло утром 10 ноября в 400 м от берега, у мыса Лопатино у юго-западного побережья Сахалина. Судно везет 700 т топлива в качестве груза, еще 60 т – запас для собственных нужд судна. Танкер не может сам вернуться на глубину, в том числе, из-за поломки главного двигателя.

Капитан подал сигнал бедствия и пояснил, что экипаж пока в безопасности, но есть угроза разлива топлива, сообщил морской спасательный координационный центр «Южно-Сахалинск».

«Поступления воды нет, повреждений нет. На борту находятся 10 членов экипажа, порт приписки судна – Владивосток. В медицинской помощи экипаж не нуждается, запас воды и продуктов питания имеется», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Сахалинское агентство по делам ГО и ЧС заявило, что сильный ветер и волны до 4,5 м высотой мешают отправить коптер или маломерные суда для обследования танкера. Спасательный буксир «Отто Шмидт» вышел из сахалинского порта Корсаков, но к месту ЧП прибудет только к 09:00 часам мск. Буксир везет 300 кг сорбента, дополнительные боновые заграждения и три насоса для откачки воды.

Приморская и Сахалинская транспортные прокуратуры проводят проверку в связи с ЧП, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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