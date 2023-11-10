В Якутии самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности люка шасси

В Якутии самолет Ан-26 с 28 пассажирами на борту вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Проверку проводит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ан-26 совершал рейс из Якутска в Саскылах. Экипаж сообщил о том, что передняя створка шасси не закрылась. При этом сама стойка шасси была убрана. Было принято решение о возвращении борта.

Посадка совершена в штатном режиме. Пострадавших нет. Для перевозки пассажиров готовится резервное воздушное судно.

«Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов в связи с возвращением воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Якутск – Саскылах, в аэропорт вылета», – сообщили в надзорном ведомстве.

Якутск, Зоя Осколкова

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