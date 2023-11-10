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Пятница, 10 ноября 2023, 11:31 мск

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В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа

В Ингушетии произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в сельском поселении Яндаре. Отмечается, что пожара не последовало, разрушений конструкции нет. Взрывной волной в доме выбило окна и дверные проемы.

На место произошедшего прибыли спасатели. От МЧС в ликвидации последствий задействованы 16 человек и 4 единицы техники.

«Пострадавшие доставлены в ИРКБ города Назрань. Находятся в реанимационном отделении. Состояние тяжелое», – говорится в сообщении.

Магас, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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