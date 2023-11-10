В Сочи водитель напал с лопатой на подрезавший его автобус

В Сочи водитель напал с лопатой на автобус, который совершил опасный маневр на дороге. В результате пострадали два человека. Дебошира задержали.

Инцидент произошел на улице Яна Фабрициуса, сообщает телеграм-канал Kub Mash. Маршрутка перестроилась перед иномаркой, тем самым создав аварийную ситуацию. Водитель легковушки вышел из себя, обогнал автобус и перегородил дорогу.

Затем мужчина вышел из автомобиля, достал лопату и начал громить транспорт. Он разбил стекло в автобусе. Осколками посекло водителя и пассажира.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали агрессивного хулигана. Отмечается, что в момент происшествия он был трезв.

Сочи, Зоя Осколкова

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