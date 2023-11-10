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Пятница, 10 ноября 2023, 16:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Красноярске двухлетний ребенок попал в больницу с ножевым ранением

В Красноярске двухлетний мальчик был ранен в живот. Мать малыша утверждает, что он случайно упал на нож.

В скорую поступило сообщение о ребенке с ножевым ранением. Мальчика госпитализировали.

По словам матери, малыш сам схватил с кухонного стола нож и побежал в комнату родителей, где запнулся и упал, в результате чего и получил травму. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.

Тем временем, правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту произошедшего.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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