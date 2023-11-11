Взрыв прогремел в центре приема мигрантов в Италии: ранен 31 человек

При взрыве в итальянском центре временного приема мигрантов в коммуне в 140 км от Рима, по последним данным, пострадал 31 человек. Об этом сообщает телеканал RAI News 24. Состояние нескольких пострадавших медики оценивают как критическое. Ранее СМИ сообщали о 12 раненых.

Сильный взрыв произошел около часа ночи в городе Сан-Лоренцо-Нуово в столичной области Лацио.

«31 человек ранен, некоторые госпитализированы в критическом состоянии, один человек находится в коме», – говорится в сообщении телеканала. Среди раненых есть несовершеннолетние.

Прокурор района Витербо возбудил дело о «катастрофе по неосторожности».

В центре размещали просителей убежища. Причины взрыва на данный момент неизвестны. Расследованием инцидента занимается полиция.

Префект Витербо Антонио Канана заявил, что внутри здания, где прогремел взрыв, не было никаких газовых систем – как для отопления, так и для приготовления пищи.

Рим, Наталья Петрова

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