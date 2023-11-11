российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 11 ноября 2023, 15:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Украина атаковала Бердянск ракетами Storm Shadow – Рогов

Украинские войска нанесли ракетный удар по Бердянску Запорожской области. По предварительным данным, сбиты две ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, серия взрывов прозвучала в Бердянске около 11:30. «По предварительной информации, успешно отработала система ПВО России. Сообщается о сбитии двух целей в районе города. Предварительно сбито две ракеты Storm Shadow», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Он пообещал сообщить подробности позже, отметив, что на данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Запорожье, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия,