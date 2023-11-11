Украина атаковала Бердянск ракетами Storm Shadow – Рогов

Украинские войска нанесли ракетный удар по Бердянску Запорожской области. По предварительным данным, сбиты две ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, серия взрывов прозвучала в Бердянске около 11:30. «По предварительной информации, успешно отработала система ПВО России. Сообщается о сбитии двух целей в районе города. Предварительно сбито две ракеты Storm Shadow», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Он пообещал сообщить подробности позже, отметив, что на данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»