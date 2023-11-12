Машинист поезда и его помощник погибли в аварии с грузовиком в Иркутской области

Пассажирский поезд и грузовик столкнулись на железнодорожном переезде в Иркутской области. В результате аварии погибли машинист поезда, его помощник и водитель большегруза. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

ДТП произошло в 01:30 по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги. Водитель грузового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 Северобайкальск – Москва. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», – говорится в сообщении.

На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская. Кроме того, для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия ВСЖД.

Из-за ДТП задерживаются два пассажирских поезда: №347 Северобайкальск – Барнаул (задержка составляет 1 час 30 минут) и №91 Северобайкальск – Москва (время задержки – 4 часа).

По информации Восточного межрегионального управления на транспорте СК РФ, в результате происшествия повреждена опора освещения железнодорожного переезда и мачта сигнализации. Травмы получил пассажир грузового автомобиля, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Братский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ проводит доследственную проверку по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Иркутск, Наталья Петрова

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