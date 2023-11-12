Женщина погибла при обстреле ВСУ Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района со стороны ВСУ.

«В результате обстрела Петровского района по площади Победы погибла женщина 1990 года рождения», – написал он в своем телеграм-канале.

Кулемзин также отметил, что за минувшую ночь Донецк трижды подвергался обстрелам со стороны украинских войск. В направлении Куйбышевского и Петровского районов было выпущено десять снарядов калибром 155 мм, уточнил он.

В субботу, 11 ноября, ВСУ девять раз обстреляли Донецк. В результате в Кировском районе погиб мужчина, в Куйбышевском районе ранена женщина.

Донецк, Наталья Петрова

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