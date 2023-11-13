Пьяный житель Алтая кинул несколько коктейлей Молотова в отделение полиции

Житель Алтая кинул несколько бутылок с зажигательной смесью в здание отделения МВД. Поджигателя задержали. Никто не пострадал.

Попытка поджога была совершена накануне. Мужчина подошел к административному зданию отделения МВД по Чемальскому району и начал забрасывать его коктейлями Молотова. В результате начался пожар, был поврежден фасад, а также сгорели флаги России и республики Алтай.

Сотрудники отдела смогли оперативно потушить возгорание и скрутить поджигателя. Им оказался местный житель, который состоит на учете у нарколога и психиатра. Он также ранее задерживался за неподчинение требованию сотрудника полиции, но был освобожден по состоянию здоровья.

В этот раз нарушителя заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье «Хулиганство». Отмечается, что в момент совершения преступления он был пьян.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»