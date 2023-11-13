В Новосибирске ребенок выпал из окна 18 этажа и остался жив

В Новосибирске полуторагодовалый мальчик выпал из окна 18 этажа и выжил. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел накануне в многоквартирном доме в Ленинском районе города. Малыш выпал из окна и был госпитализирован с травмами.

Отмечается, что в этот момент родители находились в квартире, но не углядели за сыном.

Региональное управление СКР проводит проверку. «В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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