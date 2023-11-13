В Саратове дети отравились парами хлора на уроке физкультуры

В Саратове проводится проверка по факту отравления детей на уроке физкультуры. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета. В это время там проходили занятия учащихся местного лицея.

Несколько школьников почувствовали недомогание. В результате всех пострадавших госпитализировали. Медики полагают, что учащиеся отравились парами хлора.

«По факту выявленных нарушений прокуратура района в СГУ им. Н.Г. Чернышевского внесла представление, которое находится на рассмотрении», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Саратов, Зоя Осколкова

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