российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 ноября 2023, 20:38 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ЦАХАЛ обстрелял автоколонну с журналистами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 13 ноября, обстреляла автоколонну журналистов на юге Ливана. Пострадавших нет, – передает РИА Новости.

В сообщении агентства, в частности, говорится: «На юге Ливана в городе Ярун израильская армия атаковала кортеж с журналистами. Некоторые автомобили, в том числе машина ливанского телеканала «Аль-Джадид», сгорели. Пострадавших нет».

Бейрут, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия,