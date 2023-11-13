ЦАХАЛ обстрелял автоколонну с журналистами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 13 ноября, обстреляла автоколонну журналистов на юге Ливана. Пострадавших нет, – передает РИА Новости.

В сообщении агентства, в частности, говорится: «На юге Ливана в городе Ярун израильская армия атаковала кортеж с журналистами. Некоторые автомобили, в том числе машина ливанского телеканала «Аль-Джадид», сгорели. Пострадавших нет».

Бейрут, Иван Бабурин

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