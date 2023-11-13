На Украине объявили карантин из-за свиной чумы

Глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Роман Пронин в понедельник, 13 ноября, заявил, что на территории Опошнянского, Градижского и Хорольского районов Полтавской области объявлен карантин по случаю обнаружения африканской чумы свиней, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Пронин написал: «Менее чем за две недели на Полтавщине в трех районах обнаружили африканскую чуму свиней. Карантин объявили на территориях Опошнянской, Градижской и Хорольской громад. Определены зоны защиты в радиусе 3 км. В них вошли села Лазьки, Мозолиевка, Ялосовецкое, Роплянское, Павленки. Здесь государственные ветврачи и представители органов местного самоуправления обходят домовладения, учитывают свиней, которых в дальнейшем надо сдать на убой. Зоны надзора ввели в селах Батьки, Безруки, Глинское, Пронозовка, Васьковка, Кагамлык, Кирияковка, Вишенки, Пелеховщина, Петрашовка, Броварки, Шушваловка, Костюки, Демина Балка, Вербино, Новоивановка, Барыливщина, Лагодовка, Красное, Бригадировка, Николаевка, Кулики, Трубайцы. В этих населенных пунктах ветврачи проводят учет животных и осуществляют надзор за их клиническим состоянием».

Полтава, Иван Бабурин

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