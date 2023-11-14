В Адыгее ищут женщину и ребенка, чей автомобиль упал в реку

В Адыгее легковой автомобиль съехал в реку. Без вести пропали женщина и ребенок. Ведутся поиски.

Ночью спасателям поступило сообщение о том, что в станице Ханской в реку Белая съехала легковушка. В машине в момент аварии находилось пять человек, трое из них выбрались самостоятельно. Женщина и 10-летний ребенок пропали.

На поисково-спасательные работы привлечены 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства, сообщили в региональном управлении МЧС.

В ночное время поиски приостановили и возобновили с наступлением утра. Пожарные местного пожарно-спасательного гарнизона проводят обследование по берегу ниже по течению.

Майкоп, Зоя Осколкова

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