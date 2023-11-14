Жители Оренбурга подхватили сальмонеллез после посещения ресторана

В Оренбурге четыре человека отравились в ресторане «Съели сумели». У них нашли сальмонеллу. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным на 13 ноября, ведомство зарегистрировало четыре случая острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую продукцию ресторана «Съели сумели». У всех заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла.

Пострадавшие получают медицинскую помощь в стационаре областной клинической инфекционной больницы и амбулаторных условиях.

Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ресторана, организован медосмотр персонала. Сотрудники ресторана отстранены от работы. Работа предприятия общественного питания приостановлена до решения суда.

Оренбург, Наталья Петрова

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