Под Волгоградом раскрыли банду браконьеров осетра и черной икры

Спецслужбы раскрыли нелегальный канал поставок черной икры и краснокнижной рыбы осетровых пород в Волгоградской области. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Оперативники задержали членов межэтнической организованной преступной группы с поличным. Во время обысков у подозреваемых изъяли 40 банок объемом 0,5 литра черной икры белуги и осетра, около полтонны рыбы осетровых видов, а также пять моторных лодок и браконьерские приспособления для вылова. Общая стоимость изъятого превышает 15 млн рублей.

Эксперты установили, что рыба является дикой, а банки с икрой изготовлены кустарным способом. При этом отсутствовали документы, подтверждающие легальность происхождения и безопасность продукции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов).

Волгоград, Зоя Осколкова

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