В Кемеровской области грузовой поезд сбил женщину с коляской

В Кемеровской области грузовой поезд сбил женщину с ребенком. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Жительница города Юрга возвращалась домой с коляской, в которой был двухлетний ребенок. Она не пошла по пешеходному переходу и направилась вдоль путей.

Грузовой состав задел женщину. В результате она получила многочисленные травмы. Малыш не пострадал.

Отмечается, что в момент происшествия женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полиция проводит проверку.

Кемерово, Зоя Осколкова

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