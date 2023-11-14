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Вторник, 14 ноября 2023, 16:06 мск

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В Пятигорске мужчина украл 1600 лотерейных билетов и ничего не выиграл

Фото: Freepik

Житель Пятигорска украл около 1,6 тысячи лотерейных билетов, но ничего не выиграл и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает управление МВД России по Ставропольскому краю.

38-лений мужчина ночью через окно проник в торговый ларек и похитил около 1,6 тысячи лотерейных билетов. Когда его поймали, он уже успел стереть защитный слой с некоторых билетов, но ничего не выиграл.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Ущерб оценили в 140 тысяч рублей. Дальнейшую судьбу неудачливого вора определит суд.

Пятигорск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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