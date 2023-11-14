В правительстве Самарской области проводятся обыски

В здании правительства Самарской области сотрудники правопорядка проводят обыски, – сообщает ТАСС.

Агентству в правоохранительных органах сообщили: «Обыски проходят в здании правительства Самарской области по делу о превышении должностных полномочий».

В свою очередь пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что «глава правительства региона Кудряшов покинул свой пост по состоянию здоровья. По его словам, он принял это решение месяц назад».

Ранее сегодня несколько Telegram-каналов сообщили, что обыски якобы проходят у бывшего врио первого вице-губернатора – главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области. ТАСС пишет, что официальными комментариями пока не располагает.

Самара, Иван Бабурин

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