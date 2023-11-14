Вторая группа эвакуированных из Газы россиян вылетела из Египта

МЧС РФ во вторник, 14 ноября, заявило, что Египта вылетел борт МЧС России со второй группой из 98 эвакуированных граждан России.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС, говорится: «Борт МЧС России вылетел со второй группой из 98 эвакуированных российских граждан из Арабской Республики Египет».

Глава МЧС России Александр Куренков со своей стороны заявил: «Мы будем летать, двигаться, а работа всей передовой группы МЧС будет продолжаться столько, сколько нужно. До последнего человека. Если нужно будет ждать одного человека, мы будем ждать этого одного человека, российского гражданина. Операция по эвакуации россиян из Газы будет считать успешной лишь тогда, когда ее территорию покинет последний гражданин России».

Напомним, что 12 ноября первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП «Рафах» на территорию Египта. Всего пункт пропуска за два дня пересекли 169 граждан РФ. Накануне спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ приземлился в Москве.

«Всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних», – сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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