ЦАХАЛ со стрельбой ворвалась в больницу Аль-Шифа в Газе

Израильские военные устроили настоящий штурм со стрельбой и взрывами в больнице Аль-Шифа в секторе Газа. Палестинские власти призвали международные силы спасти пациентов и врачей.

ЦАХАЛ атаковала больницу Аль-Шифа, взрывая двери между отделениями. Официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер заявил, что военные проводят локальную операцию. Атака началась после того, как представитель Белого дома заявил о неких «данных», что движение ХАМАС использует больницы в Газе для маскировки своих командных пунктов, передает телеканал CNN. Никаких доказательств истинности этих «данных» Вашингтон не привел.

Гендиректор больниц Газы Мунир аль-Бурш заявил, что десятки израильских военных ворвались в больницу утром, взрывая двери и стреляя во все стороны. Они ранили несколько человек, кто пытался убежать из коридора больницы, по которому шли солдаты. Военные снесли двери в отделения хирургии и неотложной помощи и обыскали подвал, но не нашли боевиков, рассказал он телеканалу «Аль-Джазира».

Представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кудра подтвердил, что в больнице Аль-Шифа находятся только мирные граждане. По его сведениям, в здании находятся 150 медиков, около 650 пациентов и около 7000 мирных жителей, которые прячутся от бомбежек. Он призвал страны мира прислать своих наблюдателей и подтвердить, что больница занимается только оказанием помощи и не имеет отношения к боевикам.

«Мы готовы принять любые международные учреждения для подтверждения медицинской работы в медицинском комплексе Аль-Шифа. Мы призываем все страны принять срочные меры для спасения находящихся внутри пациентов», – приводит его слова CNN.

Палестинское движение ХАМАС обвинило президента США Джо Байдена в пособничестве нападению на больницу Аль-Шифа тем, что прежде полностью поддерживал все действия Израиля.

«Мы считаем оккупантов, президента Байдена и его администрацию полностью ответственными за нападение на медицинский комплекс Аль-Шифа. Оккупационные лидеры и все, кто вступил с ними в сговор, будут привлечены к ответственности за убийства детей, больных и беззащитных мирных жителей», – написали представители движения в телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

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