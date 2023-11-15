В Иркутске стая бродячих собак напала на школьницу

В Иркутске стая бродячих собак напала на 16-летнюю школьницу. Следователи СКР начали доследственную проверку.

Случай нападения безнадзорных собак произошел в поселке Кирова. Девочке была оказана медицинская помощь.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Иркутск СУСК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", – сообщили в региональном управлении СК.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, изучают документы и опрашивают сотрудников администрации, ответственных за организацию отлова и содержание безнадзорных животных.

Иркутск, Зоя Осколкова

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