Восемь детей спасли от голода и холода в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудники полиции совместно со спасателями вывезли восьмерых голодных детей, брошенных в холодном доме в поселке в Енисейском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

По ее данным, в дежурную часть отдела полиции «Енисейский» поступило сообщение о том, что восемь детей в возрасте от 1 до 15 лет, проживающих в одном из труднодоступных населенных пунктов Енисейского района селе Усть-Пит, находятся в опасности.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних совместно со спасателями незамедлительно выехали в населенный пункт на специализированном судне.

В доме, в котором проживали дети, на момент прибытия правоохранителей присутствовали посторонние люди и распивали спиртные напитки, 32-летней матери в это время дома не было, отметили в ГУ МВД по региону.

«По месту проживания детей отсутствовала приготовленная пища и продукты питания. В доме было холодно, он был захламлен и находился в антисанитарном состоянии», – говорится в сообщении.

Полицейские совместно с органами опеки Енисейского района поместили детей в специализированные учреждения. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей, привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, отметили в полиции. Она состояла на учете в ПДН, но причин для помещения детей в специализированное учреждение до этого не было, так как женщина пыталась принимать меры к исправлению ситуации в семье.

Красноярск, Наталья Петрова

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