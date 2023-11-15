При столкновении легковушки и микроавтобуса в Калмыкии погибли и ранены 9 человек

В Малодербетовском районе Калмыкии иномарка столкнулась с микроавтобусом. В результате ДТП погиб один человек, еще восемь получили травмы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. Жертва стала женщина, управлявшая легковушкой. Предварительно установлено, что автоледи выехала на встречную полосу движения и врезалась в микроавтобус.

По информации полиции, смертельная авария произошла на 96 км федеральной трассы Р-22 «Каспий». Автомобиль Hyundai Elantra под управлением 45-летней жительницы Элисты столкнулся с микроавтобуса Mercedes, за рулем которого находился 53-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа.

«В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля, водитель и семь пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», – сообщили в полицейском главке.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Калмыкии

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. По предварительной информации, водитель легковушки допустила выезд на встречную полосу движения, где столкнулась с микроавтобусом, уточняет ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД России по Калмыкии.

Элиста, Наталья Петрова

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