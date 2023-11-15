В Нижегородской области задержали поезда из-за поджога релейных шкафов

В Нижегородской области из-за поджога релейных шкафов на станции Дзержинск были задержаны два пассажирских поезда. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

«15 ноября в 00:20 мск зафиксировано возгорание релейных шкафов на станции Дзержинск Горьковской железной дороги. По предварительной информации, возгорание произошло вследствие поджога», – сказано в сообщении.

По информации местных властей, злоумышленники подожгли два релейных шкафа.

В связи с инцидентом были задержаны пассажирские поезда №35 Нижний Новгород – Москва на 17 минут и №722 «Ласточка» сообщением Москва – Нижний Новгород на 13 минут.

В настоящее время железная дорога работает в штатном режиме.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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