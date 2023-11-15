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Среда, 15 ноября 2023, 14:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Ростовской области автобус с чиновниками попал в аварию

В Ростовской области микроавтобус, перевозивший сотрудников администрации, попал в ДТП. В результате пострадали девять человек.

Авария произошла на трассе Таганрог – Беглица. В Ford Transit врезалась Lada Vesta. В результате автобус опрокинулся на бок, а легковушка уехала в кювет.

Девять пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи в Таганроге.

По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса нарушил требования дорожного знака «поворот налево запрещен» и столкнулся с автомобилем, двигающимся в попутном направлении, выполняющим обгон.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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