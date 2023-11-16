В воинской части под Волгоградом произошел пожар

Пожар произошел ночью на территории воинской части в Волгоградской области. Местные жители сообщали, что слышали взрывы, информирует издание V1.ru.

По данным губернатора региона Андрея Бочарова, пожар вспыхнул на территории одной из воинских частей около поселка Котлубань Городищенского района. Это поселок расположен в 40 километрах к северо-западу от Волгограда.

«Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны», – сообщил глава региона. По его словам, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. «Обстоятельства возгорания выясняются», – добавил он.

Издание V1 отмечает, что в начале сентября на подлете к одной из воинских частей у поселка Котлубань был перехвачен беспилотник.

Волгоград, Наталья Петрова

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