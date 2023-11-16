Четыре лесоруба утонули при переправе через реку в Иркутской области

В Иркутской области провалился под лед транспорт с людьми. В результате четыре человека погибли. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел на реке Ичера в Катанском районе. Шестеро мужчин ехали на лесоповал в тяжелом транспортере. У берега машина начала проваливаться под лед, два человека успели выпрыгнуть, так как находились в кабине.

К месту подогнали бульдозер со специальным оснащением и вытащили затопленный транспортер. Четыре человека, находившиеся в кузове, на тот момент были уже мертвы.

По факту гибели лесорубов возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.

Иркутск, Зоя Осколкова

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