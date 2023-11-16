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Четверг, 16 ноября 2023, 10:36 мск

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В Ульяновске 12-летний школьник пытался поджечь релейный шкаф

В Ульяновске задержали 12-летнего мальчика за попытку поджога железнодорожного оборудования. Школьник рассказал, что неизвестные угрожали его семье.

Машинист поезда заметил постороннего у батарейнего и релейного шкафов вечером 12 ноября. Мужчина доложил в полицию, на место прибыли оперативники и обнаружили оборудование, облитое горючей жидкостью, а также остатки розжига и спички. Пожара не произошло.

По подозрению в попытке поджога задержали пятиклассника. На допросе мальчик рассказал, что с ним в мессенджере связались неизвестные и угрожали убить его семью.

Отмечается, что школьник не стоит на учете в ПДН, семья благополучная. Уголовное дело расследуется по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».

Ульяновск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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